最近、若い人たちの間で昭和歌謡がブームになっているとか。ファッションもそうですが、いいものは時代を超えて人々に愛されるんですね。そんな皆さんにぜひ聴いていただきたい曲があります。タイトルは「シンシア」。歌っているのは、吉田拓郎さん（当時よしだたくろう）とかまやつひろしさん。2人とも私と大の仲良しです。この歌を聴くといつも仲間とワイワイしていた頃のことを思い出します。ムッシュことかまやつさんは、ザ