バスケットボールB1の宇都宮ブレックスが10日、比江島慎選手と契約継続が決定したと発表しました。比江島選手は2019年に宇都宮ブレックスに加入。日本代表では、スリーポイントシューターとして活躍する35歳の選手です。2025-26シーズンはレギュラーシーズン58試合に出場したほか、EASLでもMVPを獲得し、チームを支えました。比江島選手とは2027-28シーズンまで契約を結んでいます。▽以下、コメント全文「2026-27シーズンも、宇都