◆ 鵜飼と石川が計7打点の活躍中日が打線爆発でロッテに大勝。10日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、本塁打を放った鵜飼航丞と石川昂弥の若手大砲コンビに注目が集まった。鵜飼は3安打5打点の大活躍。高木豊氏は「あと三塁打が出ればサイクルヒット達成だった」と振り返りながらも、「それでも本人は全く気にせずガツガツ振っていた。三塁打を狙うなら右方向へおっつける選択肢もあったが、あまり考えていない