◆ 広角に打ち分けるプロ2年目25歳内野手オリックスが連勝を飾り、3カードぶりの勝ち越しを決めた。その立役者の一人となったのが、「8番・一塁手」で先発出場した山中稜真だ。試合の流れを大きく引き寄せたのは5回だった。1点リードの二死一・二塁で、直前の打者が2者連続三振に倒れ、球場には嫌な空気が漂っていた。それでも打席に立った山中は動じず。高橋奎二のストレートを逆方向へはじき返し、左前適時打を放った。この