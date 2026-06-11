実家を訪れるたび、遠慮なく食材を消費していく兄一家に募る違和感。注意しても軽く流されて困っていたなか、家族の空気を変える出来事が起きました。関係を揺るがした一言とは──。今回は筆者の友人から聞いた、衝撃的なエピソードをご紹介します。 遠慮なしの兄一家 兄一家はそれまで月に一度、私もいる実家に帰ってきていました。 兄が転勤族ということもあり、結婚当初は他県に住んでいたので、ようやく転