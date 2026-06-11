第2戦 チュニジア（FIFAランキング44位）放送日時：6月21日昼1時〜 日本テレビ、NHK BS【注目選手】ハンニバル・メイブリ（23）抜群のパスセンスを誇る若き天才司令塔チュニジアはＦＩＦＡランキング44位。グループの中で最弱と目されるチームで、日本としては絶対に勝たなければいけない相手だ。過去６回、Ｗ杯に出場しながら一度もグループステージを突破したことがなく、選手層、経験値ともに日本の優位は動かないだろう。とは