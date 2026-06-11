英国出身の歌手サラ・ブライトマンが12日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】7月に東京で主演するミュージカル元夫の代表作のひとつ 「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」など数多くの名曲で世界を魅了し続けるサラ。2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートの坂本花織選手が、サラの楽曲を使用し銀メダルを獲得した事でも話題に。13歳で舞台デビュ