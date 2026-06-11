今も、あの失言を聞きたいファンは絶えない。「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」（テレビ東京系）などを通じ、交通文化の向上や公共交通への理解促進に寄与したとして、表彰された太川陽介（67）。国土交通省での「第67回交通文化賞」に出席した6月4日の会見では、バス旅で長年コンビを組んだ蛭子能収（78）について、「あの人に代わる人はもう現れないですね。仕事と思ってきてないし、わがまま放題だし、最初は嫌いでした」と告