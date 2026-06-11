福岡県うきは市の道の駅で、ブドウの販売が始まっています。この時期に人気なのは、黒く大きな粒が特徴のピオーネという品種です。 県内有数のブドウの産地、福岡県うきは市にある道の駅うきはです。店頭には、ハウス栽培された初物のブドウ「ピオーネ」が並んでいました。つやつやとした大きな粒は、皮ごと食べることができ、種はありません。 ピオーネを育てている地元の農園を訪ねました。■原