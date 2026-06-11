外国人による不動産取得規制は「当面見送り」となった。政府は秋の臨時国会に重要土地等調査・規制法の改正案を提出する方針だが、与党から上がっていた規制強化の声は退けられた形だ。西武渋谷店が9月末で閉店…銀座はなぜ百貨店が残るのか不動産関係者はこう語る。「外国人だけを対象にした規制は、日本人を代理人に立てれば容易に回避できる。また、日本はWTO（世界貿易機関）加盟時に外国人の土地取得を制限する留保も設け