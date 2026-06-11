セブン-イレブンを日本に持ち込んだ鈴木敏文氏が5月18日、心不全のため93歳で死去した。アサイー商戦が過熱！ 110万個販売のセブン-イレブン本格参入で“業界のパイオニア”フルッタフルッタどう動く?鈴木氏は中央大学を卒業後、東京出版販売（現トーハン）を経て、1963年にヨーカ堂（現イトーヨーカ堂）に中途入社した。視察で米国を訪れた際、現地で成長していたコンビニ業態に着目。商店街が発達する国内では「時期尚早」