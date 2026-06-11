「常に断固たる措置をとる用意がある」【もっと読む】しぼむ消費に政権無為無策…家計負担「月2600円軽減」と高市首相“恩着せ”X投稿で大炎上1ドル=160円の節目突破から一夜明けた9日午前、片山さつき財務相は市場牽制の常套句を繰り出した。しかし、口先介入の効果は表れない。足元を見透かされているからだ。総額11兆円を投じた為替介入から2週間足らずで、もう一段の米国債売りにつながる所業をトランプ政権が容認するわけが