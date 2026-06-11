ウィリアム・ヒルから読み解く優勝候補無論のこと今回の北中米ワールドカップ（W杯）でも歴史に残る劇的なジャイアントキリングが起こって、万事がこの通りになるとは言えないが――出場国48か国の現在地を知るにはブックメーカーのオッズが一番頼りになるのではないかと思う。今回は開幕直前、6月10日時点の英国大手ブックメーカー『ウィリアム・ヒル』のオッズを参照したが、これが本当に良くできている。まずは優勝候補の