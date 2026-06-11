「俺たち、このままでいいのかな」--絶望的な危機感からのスタート闘争心あふれるプレースタイルで多くのファンを魅了し、Jリーグ最多得点記録を持つストライカー、大久保嘉人氏。彼のサッカー人生において、日本代表としての活動は決して平坦なものではなかった。「FOOTBALL ZONE」で今回の北中米ワールドカップ（W杯）の特別解説を務めるにあたり、自身が関わった日本代表の激闘を再びフォーカス。第1回は、絶望的な状況からベ