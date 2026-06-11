小池栄子が主演する7月7日スタートのドラマ『さよならノワール』（フジテレビ系／毎週火曜21時）より、刑事課キャストが一挙解禁。岡山天音、渡部篤郎、戸田恵子、荒川良々、眞島秀和らの出演が明らかになった。【写真】岡山天音、“誰にも言えない過去”を抱えた刑事役で出演本作は、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事と心理学者が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り