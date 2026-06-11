木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第10話が11日に放送。あゆみ（木南）が渉（中村俊介）に別れを切り出す。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第10話あゆみ（木南晴夏）を迎えに来た渉（中村俊介）本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、