料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食105kcal＆140円！ピーマン丸ごと放置でトロトロになる爆痩せレシピがウマすぎた…！」と題した動画を公開した。動画では、過去にテレビ番組でも紹介され話題となったという、激簡単でヘルシーな「ピーマンの煮浸し」の作り方を紹介している。 このレシピの最大のポイントは、包丁を一切使わない手軽さだ。ピーマンはヘタや種を取らず、味が