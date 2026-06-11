元プロ野球選手とモデル妻が夫婦ロケを報告した。１１日までにインスタグラムで「先日、夫婦でクルーズ船のロケに行ってきました」とつづったのは、横浜（現ＤｅＮＡ）で活躍した野球解説者の高木豊氏（スポーツ報知評論家）の妻で、モデルの千早。「初めてのクルーズ船最高の時間を過ごせました」と満喫したそうで、「放送の予定など詳しくはまたお知らせします」と伝えた。「＃クルーズ船＃ロケ撮影＃歳の差夫婦」とハ