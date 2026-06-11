ニュース番組『わたしとニュース』に「FIFTYS PROJECT」代表の能條桃子氏が出演。その際、皇室数の減少をめぐる議論に対する視聴者からのコメントを受け、自身の思いを語る場面があった。【映像】愛子さま、4歳の時の貴重映像番組ではこの日、皇室数の減少問題とそれに伴う皇室典範の改正について取り上げた。これを受けて、視聴者からは「決めるの遅くない？」「価値観は時代とともに変わっていくもの」といったコメントが寄