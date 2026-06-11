歌手の堀ちえみが“印象ガラリ”なピンク髪の最新ショットを公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】ピンク髪の“印象ガラリ”な堀ちえみこれまでプライベートの様子をブログにアップしてきた堀。全身のマッサージを受けてスッキリした姿や、「今回はタレ目の施術」とつづったまつ毛パーマをかけた横顔も披露してきた。ピンク髪の“印象ガラリ”な最新ショットに反響2026年6月9日には、「美容院にて。トリートメン