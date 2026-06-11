NEWS（小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久）とM!LK（佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が、きょう11日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54）に出演し、「NEWS vs M!LKアイドル対決」を行う。【表紙カット】麗しい表情で…M!LK・山中柔太朗今回は、現在ゴチメンバーである増田率いるNEWSと、佐野率いるM!LKが、番組史上初の場外戦へ。NEWSとM!LKのメンバーが全員