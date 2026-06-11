きょうは、晴れる所が多いものの、関東では雲が広がりやすく、午後は雨が降る所もありそうです。関東は朝から雲が多く、午後は山沿いを中心に雨が降りやすいでしょう。夕方以降は、北関東を中心に平地でも雨の降る所がありそうです。その他の地域でも、午後は北海道から中国地方まで、発雷確率が高く、山沿いを中心ににわか雨があるかもしれません。最高気温は、きのうと同じか高い所が多く、概ね平年並みでしょう。東海〜九州は、