「やってみたい気持ちはある。でも、向いてないかもしれない......」そんな気持ちが頭をよぎることはないだろうか。サンダンス映画祭でグランプリを獲得した映画監督・長久允さんも、32歳でようやく映画を撮りはじめた。音楽、写真、お笑い、デザイン......いくつもの「違うな」を経て、映画にたどり着いた人だ。本記事では、脚本家を目指す人以外からも「やってみたいことをやってみようと思った」との声が届く『あなたにしか作れ