秋元康氏プロデュースの11人組アイドルWHITE SCORPIONが10日、都内で冠番組の取材会を行った。結成3年目のグループは5月30日のリリースイベントで過去最大規模2800人超えの動員を達成。ALLY（26）は「WHITE SCORPIONらしさってなんだろうと考え、プロとしての自覚が芽生えてきました」と手応えを口にした。MOMO（20）は「頼もしいファンの方々の熱量が私たちのことも強くしてくれる」。目標の東京ドーム公演へ向け、決意を新たにし