ふぉ〜ゆ〜が10日、東京・サンシャイン劇場で、舞台「隅田川ヤングロード物語3〜嗚呼！星屑の彼方にふぉ〜エヴァー〜」の取材会を行った。結成15周年を迎え、8月には初の日本武道館公演を控えており、辰巳雄大（39）は「みんなと盛り上がって、いろんな人に笑ってもらったパワーを、15周年の武道館にぶつけたい」と意気込みを語った。東京の下町を舞台にした人情コメディーの第3弾。東京公演は10〜21日、27〜28日は大阪公演。