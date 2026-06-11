玉野競輪場のG3「車輪疾駆の風々杯」が11日、開幕する。併催のガールズ。1Rには今や人気、実力とも伸び盛りの神戸暖稀羽（ののは、22＝北海道）が登場だ。「4日制は初めてです！仕上げてきました。初優勝を狙いたい」。気合はMAX。今節も全力でぶつかる。