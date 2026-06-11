女優上白石萌音（28）が10日、都内で「第51回菊田一夫演劇賞」授賞式に出席した。「ダディ・ロング・レッグズ」「千と千尋の神隠し」で同演劇賞を受賞し「幼いころに抱いた演劇への憧れを大切に、いつもワクワクしながら精進していきたい」とスピーチした。同演劇大賞を受賞した「大地の子」を演出した栗山民也氏は、出演者の奈緒、上白石萌歌を壇上に呼び込み喜び合った。ほか石川禅、佐藤隆紀、松尾スズキ氏、宝塚歌劇団で「ロマ