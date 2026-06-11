もっと社交的になりたい。ネガティブ思考を直したい。怒りっぽい自分を変えたい――そう思って何度も試みてきた。しかし哲学者ショーペンハウアーは、その努力の前提そのものに疑問を投げかける。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。「性格は変