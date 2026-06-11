「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。10日のテーマは、「雨の日対策“うっかり”注意」です。■傘も高騰…“長く使える”ビニール傘も7日、関東でも梅雨入りしたとみられるということです。関東の平年の梅雨明けは7月19日ごろだといい、1か月以上、雨の季節ということになります。この梅雨の時期に欠かせないのが傘です。しかし、物価高の波で傘の価格も高騰しています。総