国際親善試合が10日に行われ、ポルトガル代表とナイジェリア代表が対戦した。FIFAワールドカップ2026でDRコンゴ代表、ウズベキスタン代表、コロンビア代表と同じグループKに属するポルトガル代表。7日に行われたチリ代表との親善試合は荒れ模様の展開のなかで2−1の勝利を収めており、本大会前最後のテストマッチではナイジェリア代表と対戦した。この一戦ではクリスティアーノ・ロナウドやブルーノ・フェルナンデス、ルベン