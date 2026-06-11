米下院監視・政府改革委員会の聴取のため議会議事堂に到着したマイクロソフト創業者ビル・ゲイツ氏＝10日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米IT大手マイクロソフト共同創業者のビル・ゲイツ氏は10日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏との交友関係を巡り、下院監視・政府改革委員会の聴取に出席した。ゲイツ氏は事前公表した証言で「エプスタイン氏と会うべきではなかった」と振り返