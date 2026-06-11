ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１１日、東京・銀座の百貨店「松屋」のいわゆるデパ地下に牛丼チェーンの「松屋」がオープンしたことを報じた。牛丼の「松屋」は１０日にオープンし、最高級の神戸牛牛めしが１３９０円など素材にこだわった百貨店だけの限定メニューを展開。一時５０人超の行列ができたことを映像とともに紹介した。江藤愛アナウンサーは「オープン初日、『牛めし』は完売。目