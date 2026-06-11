セ・リーグのペナントレースは阪神、ヤクルト、巨人の三つ巴の争いとなっていきそうな気配だ。とりわけ、若手の躍動が目立つのが巨人。昨年のドラフト1位2位コンビが期待通りの活躍を見せて「新人王」候補と目されるなか、ここへ来て6月に絶好調なあの野手も名乗りを挙げている。【写真】「かわいい」と評判も、原辰徳氏も絶賛する「新人王」候補のイケメン選手今季のセ・リーグ新人王争いは、開幕から巨人のルーキー投手2人が