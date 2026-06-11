俳優本木雅弘（60）が10日、都内でフォトブック「awai刹那と永遠のまにまに」（12日発売、トゥーヴァージンズ）メディア内覧会に登壇した。写真集は約27年ぶりの出版で、長年の友人の写真家・中村一弘氏が撮影を担当。映画「黒牢城」撮影時の姿や、60歳の誕生日を迎えた当日の姿など“現在地”が収められている。本木がつづった文章も写真に添えられており「還暦というタイミングがなかったらできなかった」とかみしめた。妻でエ