セグンダ・ディビシオン（ラ・リーガ2部）の昇格プレーオフ準決勝セカンドレグが10日に行われ、マラガとラス・パルマスが対戦した。セグンダ・ディビシオンのレギュラーシーズンを5位で終えたラス・パルマスは、昇格プレーオフ準決勝で4位のマラガと対戦。7日にホームで行われたファーストレグを0−1で落としたなか、敵地での逆転突破を狙った。この試合でFW宮代大聖は右サイドハーフでスタメン起用となった。試合は開始早々