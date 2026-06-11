筋トレ後のプロテインが習慣になっている。健康のためにたんぱく質を意識して多めに食べている――そんな人ほど、一度立ち止まって考えてほしいことがある。「多いほどよい」は、必ずしも正しくないからだ。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）「たんぱく質は多めに摂ればいい」と思っ