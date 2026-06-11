牛丼チェーンの松屋フーズは１０日、百貨店の松屋銀座（東京都中央区）に持ち帰り専門店「松屋ＰＲＥＭＩＵＭ（プレミアム）」を開いた。神戸牛など国産素材を使った限定メニューをそろえ、想定客単価は約１５００円と同チェーンの一般的なメニューの２倍にあたる。同名の縁からタッグを組み、新たな顧客層の取り込みを狙う。地下１階の総菜売り場で、「神戸牛牛めし」（税込み１３９０円）や「雪国育ちの濃厚トンテキ」（同１