フリーの小野寺結衣アナウンサーが、復職した人気女子アナとのツーショットを公開した。小野寺アナは１１日までに自身のインスタグラムを更新。「復職した乃蒼に報道フロアで会えてハッピー思えば高校の留学機関も、大学も一緒。大学在学中はお互いＺＩＰに出ることになり、担当コーナーも一緒。お互い紆余曲折あって今は日テレニュースでまた一緒長〜いお付き合いです」（原文ママ）と記し、大学院で災害報道の研究をす