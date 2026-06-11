プロボクシングのWBC世界スーパーバンタム級2位サム・グッドマン（27＝オーストラリア）と同級4位ラモン・カルデナス（30＝米国）によるWBC同級暫定王座決定戦が中止になったと、米専門サイトのボクシングシーンが10日（日本時間11日）に報じた。グッドマンとカルデナスの対戦は7月25日（同26日）のオーストラリア開催が決まったばかりだった。しかし、プロモーターのサンプソン・リューコビッツ氏は同サイトに対し、カルデナ