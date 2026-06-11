歌手近藤真彦（61）が10日、大阪市のテレビ大阪で同局のバラエティー「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分、7月4日から同7時54分＝関西ローカル）の取材会に出席し、5月31日のラストライブをもって活動終了した嵐にエールを送った。今回のロケで嵐を連れてきたい店を聞かれると「大騒ぎになるでしょ」と笑いながら「いろんなところに自分らの意思でいけるいい年齢になったよね。ある意味、これからなんじゃないかな、嵐は。グルー