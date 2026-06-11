本格的な夏を迎える前に、高校生が「痴漢撲滅」を訴えました。薄着が増える夏に向けて痴漢被害の防止を呼びかけようと、東京・中目黒駅前で10日、高校生らが「痴漢撲滅」のチラシなどを配りました。目黒警察署の湯澤憲治署長は「痴漢は相手の尊厳を踏みにじる犯罪で、痴漢を見かけたらデジポリスを活用してほしい」と呼びかけました。