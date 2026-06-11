数多くのサスペンスドラマや刑事ドラマで主役を務めている俳優の内藤剛志さん（71）にインタビュー。警察に関わる役を演じる上での極意など俳優・内藤剛志さんの知られざる素顔を深掘りしました。劇場版『旅人検視官 道場修作』（6月12日公開）で、主人公で定年退職した元警視庁検視官・道場修作を演じている内藤剛志さん。作品は、亡き妻のノートに記された、妻が愛した俳句ゆかりの地を巡る旅に出た主人公が、その旅先で事件に巻