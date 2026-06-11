シンガー・ソングライター矢井田瞳（47）が10日、インスタグラムを更新。11日に出演するTBS系「この歌詞が刺さった！グッとフレーズ」第26弾（午後8時）への出演を告知した。「『グッとフレーズ第26弾』にお邪魔しました」とし、「加藤さんをはじめスタジオの皆さん、いつも温かく迎えてくださりありがとうございます。ぜひ観てね」と告知し、番組共演者との写真などを公開した。現在、45周年イヤーを締めくくる全国9会場を巡るア