今日6月11日は北海道から九州にかけては日差しが届きますが、天気の急な変化にご注意ください。北海道や東北では午後は所々で雨や雷雨になりそうです。関東も内陸部を中心に雨雲や雷雲が発達するでしょう。北陸から中国地方も午後はにわか雨や雷雨の所がありそうです。落雷、竜巻などの激しい突風、ひょう、急な強い雨にご注意ください。急な雷雨に注意今日11日は北海道から九州にかけて日差しが届くでしょう。梅雨入りしている関