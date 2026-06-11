韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」の人気アイテム「ジュースポップボックスリップティント」に、新たな2色が仲間入り。さらに、EC限定色として人気を集めていた「ローファイモーヴ」も店頭販売をスタートします。音楽からインスパイアされた遊び心あふれるカラーと、うるおいをキープする快適なつけ心地で話題のリップティント。毎日