ホンダは10日、車体後部の骨格部分が腐食し、事故につながるおそれがあるとして、アメリカで販売された約88万台をリコールすると発表しました。対象となるのはアメリカ国内で販売された「アキュラ」の2014年から20年型「MDX」のほか、ホンダブランドでは19年から23年型の「パスポート」、16年から22年型の「パイロット」、17年から23年型の「リッジライン」が対象で、あわせて88万514台にのぼります。ホンダによりますと、対象車種