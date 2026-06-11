ドイツ国旗【ベルリン共同】ドイツ紙フランクフルター・アルゲマイネは10日、同紙が昨年8月に掲載したテューリンゲン州首相の寄稿文がAIによって生成された可能性が高いと判断したと表明した。電子版から削除し、記事アーカイブで閲覧できないようにする措置を取ったと説明した。寄稿文は児童や青少年を保護するため、14歳未満の子どもにスマホを与えるべきではなく、ソーシャルメディアの利用も16歳になるまで許可してはなら