ブレーブスは10日、ロナルド・アクーニャ外野手を左ハムストリングの張りのため10日間の負傷者リスト（IL）に登録したと発表した。代わって一塁手のロウディ・テレスをアクティブロースターに昇格させた。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じている。アクーニャが左ハムストリングの故障でIL入りするのは今季2度目。5月上旬から中旬にかけて約2週間離脱していたが、その後復帰。しかし再び症状が悪化し、今回再度