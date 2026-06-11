グラビアアイドルの星野琴が、『週刊SPA！』6月16日号（発売中）の人気グラビア企画「グラビアン魂」に登場した。【別カット】あえて普通…にしても際どすぎる！リラックス表情な星野琴同企画では、最新DVD『琴線にふれて』が発売中の星野をフィーチャー。誌面では、B97・W65・H90の抜群のスタイルと端正なルックスを生かしたグラビアを披露している。企画内では、これまで攻めた内容のDVD作品で注目を集めてきた星野につい