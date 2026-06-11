スペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリア教会で、メインタワーの「イエスの塔」が完成し、10日、ローマ教皇レオ14世による記念ミサが執り行われました。ミサの中で、教皇レオ14世は「私たちはイエスを信じながら、戦争を推し進めることはできない」と述べ、イラン攻撃を念頭に平和の重要性を訴えました。10日は教会を設計した建築家アントニ・ガウディの没後100年の節目にもあたり、厳かな雰囲気の中で行われたミサには、4500